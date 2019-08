Vinkenbuurt broedt op invulling leegstaande school en dorpsplan

Aan het eind van het vorige schooljaar, in juli 2018, sloot de openbare school in Vinkenbuurt definitief de deuren. Na 110 jaar was het voorbij met lager onderwijs aan de Koloniedijk, nadat de school voor het tweede jaar ver onder de grens van 24 leerlingen bleef en de resterende veertien scholieren voorgoed het licht mochten uitdraaien. De gemeente Ommen - eigenaar van het schoolgebouw - gaf Plaatselijk Belang de kans om met een plan te komen voor een nieuwe invulling. Van de school, maar ook van het omliggende gebied, vertelt PB-voorzitter Ad Lagas. ,,Want de school vormt samen met het buurthuis en de kerk het centrumgebied van Vinkenbuurt. Het is een drie-eenheid waar mensen elkaar kunnen ontmoeten, maar met het sluiten van de school is een belangrijk deel daarvan nu weggevallen.’’ Vorig jaar is een enquête gehouden onder de inwoners van de buurtschap, die circa 200 gezinnen telt, in een groot gebied. ,,Een soort drielandenpunt tussen de gemeenten Dalfsen, Ommen en Hardenberg.’’