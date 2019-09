Viviane Rose neemt initiatief als stadsdichter van Ommen

Campings Ommen proteste­ren tegen hogere toeristen­tax

7:00 Recreatieondernemers protesteren tegen de verdere verhoging van de toeristenbelasting in de gemeente Ommen. In 2015 ging het tarief van tachtig eurocent naar een euro, in de jaren 2020 tot en met 2024 moeten toeristen tien cent meer betalen voor een overnachting op een camping of in een hotel. ,,Een verhoging van tien procent, daarmee prijst Ommen zich uit de markt’’, waarschuwt Gerrit-Jan Hagedoorn. De eigenaar van recreatiepark de Beerze Bulten praat mede namens zijn collega's.