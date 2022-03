Vlammen slaan uit dak: chalet op camping in Giethmen door brand verwoest (en dat gebeurde hier vaker)

De brand werd rond 04.00 uur ontdekt op het achterste veld van de camping in de buurt van Ommen. Toen de brandweer arriveerde sloegen de vlammen uit het chalet. Het vuur was snel onder controle, maar de vakantiewoning kan als verloren worden beschouwd.

Wéér brand in chalet van beheerdersechtpaar ’t Voshuus in Giethmen: ‘Iemand laat zijn tanden zien’

De brand brak uit in de achterste helft van het chalet en daar is de schade het grootst. Voor zover bekend was er op het moment van de brand niemand in het chalet aanwezig. Over de oorzaak is nog niks bekend, hier zal onderzoek naar worden gedaan.