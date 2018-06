Vleermuizenhotel bij Varsen bijna klaar

Het is een toren in het platteland, tussen boerderijen en oude eiken. ,,Er is nu natuurlijk nog geen bezetting, maar het zal niet lang duren voordat de vleermuizen er zijn", vertelt Wim Nijhuis van het gelijknamige aannemersbedrijf uit Borculo die het onderkomen met zijn medewerkers bouwt. Het schuine dakje is af en de pannen gaan erop. Hij heeft ervaring in dit soort verblijven. ,,In Borculo en Groenlo hebben we ze ook gebouwd. Binnen een half jaar zaten ze vol met vleermuizen. In Eibergen hebben we er ook een gebouwd en straks komt er eentje in Rotterdam", zegt hij.

Via ecologisch advies- en projectbureau NatuurInclusief in Borculo krijgt hij deze opdrachten. Dit hotel is onderdeel van de reconstructie van buurtschap Varsen.

Sloop

Erf Vedders stond op de plek waar nu de toren wordt gebouwd. De boerderij is vorig jaar gesloopt en daarmee verdween ook de broedplaats voor dwergvleermuizen. In viervoud is onder andere bij pluimveebedrijf Schuttert voor vervangende ruimte gezorgd. ,,En dat gaat goed. Er is een telling geweest en er blijken meer dan vijftig dwergvleermuizen te wonen", vertelt Wim Welleweerd, penningmeester van Plaatselijk Belang Varsen. ,,Maar natuurlijk zullen in de nieuwe toren ook zwaluwen en huismussen gaan wonen. Daar hoef je niets voor te doen. De dieren komen vanzelf."