Voetbalclub OVC'21 uit Ommen heeft ook na 100 jaar meer dan twee doelen: ‘Je deelt hier leef en leed’

video Fleurig en warm onthaal voor kiezers in ruimer stembureau Lemele

17 maart Kiesgerechtigden die vandaag aan de voet van de toren van de Ichthuskerk in Lemele hun stem kwamen uitbrengen, viel een warm onthaal ten beurt. Henk van der Veen, de beheerder van hervormd verenigingsgebouw De Schakel in Lemele, had het stemlokaal in de grote zaal opgefleurd met verse bloeiende tulpen.