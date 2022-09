Vogels kijken vanuit een ‘ei’, in natuurgebied De Ommermars is het straks mogelijk

,,Alles begint met een ei. Maar het is ook een soort ruimteschip. Het is ook een landmark, een markeringspunt en een functioneel kunstwerk. En dat hoekige heeft iets van stealth (een verzamelnaam voor een reeks van maatregelen die als doel hebben een voertuig minder makkelijk detecteerbaar te maken, red.)”, zegt de kunstenaar terwijl hij met boswachter Arend Spijker naar het futuristische vogelkijkpunt loopt. Het uitzicht over de plas, dras en in de verte de rivierduinen is sprookjesachtig mooi. Dus met die natuur in beeld is die link met het ei gemakkelijk te leggen. Schutte stapt erin alsof hij zometeen op gaat stijgen - zijn stem galmt – en kijkt naar buiten door de gaten in de vorm van vliegende kieviten. In het ei zijn maar aan een kant de openingen.