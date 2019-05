Voldoende animo voor broodfondsen in Vechtdal

Leerlingen De Maat uit Ommen rookvrij naar bioscoop én Efteling

16 mei Een half jaar niet roken; het is een eitje voor de leerlingen van klas 1C van Praktijkschool De Maat in Ommen. Omdat de leerlingen bovendien de leukste poster hebben gemaakt, zijn zij de landelijke winnaars van de Smokefree Challenge: ,,Dat hadden we nooit verwacht.’’