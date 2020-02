Volkspartij Ommen vraagt Tweede Kamer omstreden uitbreiding Veldzicht te schrappen

Video Ruime verdubbe­ling van kink­hoest-vaccina­ties bij zwangere vrouwen in de regio IJsselland

11 februari Sinds ook kinkhoest in het rijksvaccinatieprogramma is opgenomen kan GGD IJsselland spreken van een ruime verdubbeling van het aantal zwangere vrouwen die zich laten inenten tegen de bacterie. Kwamen er in december nog 265 dames langs bij consultatiebureaus in de regio voor een gratis prik, in januari waren dat er al 567.