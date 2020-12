Volledige afsluiting van de Vechtkade ‘beste keuze’ voor veiliger centrum in Ommen

Een volledige afsluiting en het autovrij maken van de Vechtkade in Ommen. Het is misschien wel de belangrijkste maatregel van het college om te zorgen voor een veiliger, leefbaarder en gezelliger centrum van Ommen.

Na onder meer een grondige analyse heeft het college van de gemeente Ommen een verkeersoplossing uitgewerkt voor het centrum. In de variant gaat het onder meer om een volledige afsluiting van de Vechtkade voor het autoverkeer, maar ook maatregelen om de Pr. Julianastraat/ Schurinkstraat veiliger te maken komen aan de orde. Het college vraagt op 28 januari aan de gemeenteraad of over de voorkeursvariant het gesprek met de Ommenaren kan worden begonnen.

Druk

Ondanks veel veranderingen is er nog steeds geen sprake van een ideaalplaatje in het centrum van Ommen. Meer dan 7.000 auto’s passeren bijvoorbeeld elke dag de Vechtkade nog, waarvan een derde doorgaand verkeer richting Zwolle is. En de kruising aan de noordkant van de Hessel Mulertbrug is niet optimaal voor fietsers en voetgangers.

Volgens het college blijkt alleen een variant waarin de Vechtkade wordt afgesloten, de beste keuze voor een veiliger, leefbaarder en gezelliger centrum van Ommen. Daarnaast gaat het in het pakket maatregelen om aanpassingen in de omliggende straten (zie kader).

Vertrouwen

,,Ik ben blij met de variant zoals we deze nu hebben uitgewerkt en kijk met vertrouwen uit naar de gesprekken die we hierover met onze inwoners gaan voeren’’, zegt wethouder Leo Bongers.

Als de raad in januari een principebesluit neemt, volgt de consultatieronde met inwoners, ondernemers en belangenorganisaties in Ommen. Na de consultatieronde neemt de gemeenteraad in de loop van het voorjaar van 2021 een definitief besluit. Het duurt vervolgens nog wel even voordat het gehele pakket aan maatregelen is uitgevoerd.

Ondernemers

Drukte op de Vechtkade is al jaren een thema in Ommen. Het weggedeelte is ruim vijf jaar geleden ter vervanging van de Vechtdijk gekomen. De gemeente overwoog in 2016 om de Vechtkade op spitstijden voor het gemotoriseerd verkeer af te sluiten. Een groep ondernemers uit de Ommer binnenstad was daar niet blij mee. Veel partijen in de gemeenteraad vonden ook dat de gemeente eerst andere oplossingen moest zoeken om het doorgaande autoverkeer anders te laten rijden, maar het bleef er de laatste jaren vaak druk.

De voorkeursvariant bestaat uit een pakket van zes maatregelen: * Volledige afsluiting en autovrij maken van de Vechtkade. * Circulatiemaatregelen op de Pr. Julianastraat-Schurinkstraat (eenrichtingsverkeer of het leggen van een knip in de weg), om verkeerstoename te voorkomen door de afsluiting van de Vechtkade. * Opwaardering Rondweg N347 (Coevorderweg, Slagenweg, Balkerweg) naar een basissnelheid van 70 kilometer per uur en waar nodig 50 kilometer per uur. * Het aanleggen van een vrij liggend fietspad naast de Chevalleraustraat. * Maatregelen in de aanliggende straten om sluipverkeer tegen te gaan. * Aanpassen kruispunt Pr. Julianastraat / Mulertbrug /Coevorderweg.