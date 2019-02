Voormalige armenkampen Ommen en Steenwijkerland voorgedragen voor erfgoed-erkenning

Ommen garant voor bevrij­dings­con­cert Fanfare Bereden Wapens

9:00 Ter gelegenheid van de viering van 75 jaar bevrijding treedt in de zomer van 2020 het militair orkest Fanfare Bereden Wapens op in Ommen. Dat is een van de activiteiten die een nog officieel op te richten stichting organiseert in dat lustrumjaar.