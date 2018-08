Oud-Ommense Jill Jurgens: 'Heel Lombok is in rouw'

Rustig op je bootje wachten tot sluiswach­ter Schutte de deuren opendraait op de Vecht

2 augustus Het credo deze dagen is 'aansluiten in de rij' bij schutsluis Vechterweerd in Dalfsen. Op last van het waterschap Drents Overijsselse Delta (WDODelta) gaan vanwege de droogte de sluizen maar vijf keer per dag een half uurtje open voor pleziervaart.