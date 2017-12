Voorwaardelijke boete voor opgezette dieren in winkel in Ommen

Zevende Vecht­dal-cam­ping in ANWB-top

5 december Precies 180 campings in Europa mogen zich ANWB Top camping 2018 noemen, waarvan er vijf Nederlandse campings nieuw zijn. Een van deze nieuwe campings is camping De Koeksebelt aan de Zwolseweg in Ommen. Hiermee komt het totaal van ANWB Top campings in Ommen op 3 en het totaal voor Vechtdal op 7.