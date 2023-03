Vorig jaar verkasten er 916 mensen naar Ommen

MET VIDEO Mevy (18) wint de Miss Teen of Overijssel-verkiezing: 'Het is geen ordinaire vleeskeu­ring’

Mevy Lumamuly werd afgelopen zondag uitgeroepen tot Miss Teen of Overijssel. De Hellendoornse versloeg in de finale in Hardenberg 19 andere meiden uit de provincie. Maar is zo’n missverkiezing voor meiden tot en met 18 jaar nog wel van deze tijd? Mevy vindt van wel. „Veel mensen denken dat het een vleeskeuring is, maar er komt zoveel meer bij kijken dan alleen het uiterlijk.”