VOV stapt naar rechter als Ommen ‘raad omzeilt’ in kwestie rond nieuwe brug Junne

Gerard Noordink veertig jaar pastor in Salland en Vechtdal: feest en afscheid in september

2 augustus Gerard Noordink is veertig jaar actief als pastor in de rooms-katholieke kerk. Vanwege de vakantietijd is daar zaterdag op sobere wijze bij stilgestaan. Maar op 27 september wordt deze mijlpaal wel uitgebreid gevierd met een eucharistieviering in de kerk Onze Lieve Vrouw Tenhemelopneming in Heino, voor zo ver de coronamaatregelen dat dan mogelijk maken. Dat is dan meteen ook zijn afscheidsmis.