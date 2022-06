VR-brillen en robots helpen deze scholieren ‘met een rugzakje’ om het beste uit zichzelf te halen

In het nieuwe wetenschapslokaal is Elize Ganzeboer uit groep 7 druk bezig met slaande bewegingen. ,,Ik zie een boksbal!” Moeder Tonia kijkt glimlachend naar haar virtualrealitybril (VR-bril) dragende dochter. Elize zit hier vanaf groep 4 op school, nadat ze was blijven zitten in groep 3 en moeite bleef houden met de lesstof. ,,Hier is ze helemaal opgebloeid. De kinderen kunnen zich op hun eigen niveau ontwikkelen en mogen zichzelf zijn, in plaats van dat ze eruit worden geplukt in een klas.’’