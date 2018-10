Vrijwilligers helpen ouders met opvoeden in Ommen en Hardenberg

Het idee van Home-Start is om steun te bieden aan gezinnen met kinderen. Ervaren vrijwilligers, die zelf ook kinderen hebben, ondersteunen andere ouders bij vragen over opvoeden en opgroeien. In Ommen-Hardenberg is de eerste groep vrijwilligers opgeleid voor deze functie, de eerste gezinnen melden zich aan. Coördinator Erika Odink van stichting De Kern, noemt deze start 'veelbelovend'.

Je wordt niet zomaar vrijwilliger bij Home-Start. ,,Je moet ervaringen hebben met kinderen, door of zelf ouder te zijn, of professioneel met kinderen te hebben gewerkt of te werken'', legt Odink uit. ,,Alle vrijwilligers krijgen een cursus van zes dagdelen. In die cursus staan we stil bij de uitgangspunten van home-start.'' Odink beoordeelt zelf of iemand geschikt is als vrijwilliger. Als dat zo is, moeten de vrijwilligers zelf een verklaring omtrent gedrag aanvragen en worden ze ingezet bij gezinnen.

Ondanks dat Home-Start ook bedoeld is voor ouders die eventjes rust nodig hebben, is het geen veredelde oppasservice. Odink: ,,De vrijwilliger werkt naast de ouders, maar neemt de zaken niet over. Het is bedoeld om de ouder te versterken in zijn of haar rol als opvoeder, het is dus geen oppascentrale of huishoudelijk werk.'' Het uiteindelijke doel van Home-Start is dat de ouder het weer zelf op kan pakken.