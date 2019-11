Vrijwilligers zoeken in Ommen massaal mee naar vermiste hond van Haagse toeristen: ‘Waren bang dat Kenza het niet zou overleven’

,,We waren in de bos in de mist aan het wandelen en toen schoot de hond de bosjes in. Normaal is ie binnen vijf minuten terug, maar nu niet”, vertelt eigenaresse Miriam Roso. In Ommen zitten ze in een huisje van vrienden. ,,Het zou bijna donker worden en we waren bang dat Kenza het misschien niet zou overleven.”

Uren in het bos zoeken

In de paniek besluit Miriam verschillende organisaties in Ommen te bellen, waaronder het bezoekerscentrum Ommen van organisatie Natuurlijk Ommen. ,,We hadden al uren in het bos wezen zoeken.”

Marjolijn Rhoo, eigenaar van Natuurlijk Ommen, doet meteen een oproep op Facebook. Aan het eind van de middag is de hond nog niet gevonden. Het wordt al bijna donker en Rhoo besluit met een auto met wat vrijwilligers te gaan zoeken. ,,We waren aan het roepen. Na een poosje kwam de hond uiteindelijk het bos uitlopen. We krijgen wel vaker belletjes van mensen die iets kwijt zijn, maar over een dier zijn we nog nooit gebeld.”

Hond alleen slapen