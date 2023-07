Vrouw (39) uit Den Ham raakt met auto lantaarnpaal en eindigt tegen een boom

27 miljoen euro nodig om stations in Raalte en Heino op te knappen, gemeente wil zelf miljoenen bijdragen

Als het aan de gemeente Raalte ligt, legt ze miljoenen bij in de twee grote stationsprojecten in de gemeente. Al langere tijd is bekend dat het Rijk en de provincie Overijssel flink willen investeren in de spoorzone tussen Zwolle en Enschede, waaronder de aanpak van stations Heino en Raalte. Nu wordt duidelijk dat de gemeente ook de portemonnee trekt.