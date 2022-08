Vrouw gewond nadat fietsers botsen bij nieuwe rotonde in Ommen

Ouderwetse ‘kruudmoes’ en ‘knieper­ties’ op Molen-en Museum-Doe­dag in Ommen

Molens die open zijn en een museum waar van alles te doen is. Het zijn de ingrediënten voor de Molen- en Museum-Doedag op zaterdag 6 augustus in Ommen. De organisatie van deze publieksdag is in handen van de historische vereniging CCO en de Stichting Ommer Molens. De Stichting Ommer Molens is verantwoordelijk voor het reilen en zeilen van de molens en het CCO regelt alles in en rond het Historisch Museum.

28 juli