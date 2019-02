Warm onthaal voor twee Ommer zonneparken

Minderja­rig meisje lastigge­val­len door man tijdens fietstocht door bos bij Lemele

16 februari Een minderjarig meisje is gisteravond tijdens het fietsen in Lemele lastiggevallen door een onbekende man. Wat er precies is gebeurd meldt de politie niet, maar de situatie was wel dusdanig dat er uitgebreid forensisch onderzoek is verricht.