Warm zwembadwater dankzij 300 collectoren in Ommen

Verlichte portalen markeren zebrapaden op drukke route door Ommen

6:00 Om de zichtbaarheid overdag en 's nachts te vergroten verrijzen binnen enkele maanden drie portalen met verlicht verkeersbord bij de oversteekplaatsen op de drukbereden Julianastraat en Schurinkstraat in het centrum van Ommen. Daarmee gaat het college van B en W in op de wens van de voltallige Ommer raad, die in december extra maatregelen eiste.