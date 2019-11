Waterbedrijf Vitens hoopt dat proef lelieteelt in Ommen doorgaat

,,We zien goede kansen om er in Witharen en Hammerflier een positief proefproject van te maken’’, zegt strategisch omgevingsmanager Gerben Korten namens Vitens. ,,In vrijwel alle andere grondwaterbeschermingsgebieden is bollenteelt wel toegestaan. Door de uitspraak van de Raad van State kwamen we in een impasse, maar nu hebben we een mooie proef opgesteld voor Witharen en Hammerflier in samenwerking met de telers en de gemeente. In die proef worden bepaalde schadelijke stoffen niet gebruikt, die in veel andere gebieden al worden toegepast.’’

Hoe gaan jullie die gewasbeschermingsmiddelen controleren?

,,Rondom de grondwaterbeschermingsgebieden liggen nog zogeheten ‘intrekgebieden’, daar mag je wel alle gewassen telen en beschermingsmiddelen gebruiken. Met de telers is afgesproken dat in de pilot ook in die gebieden die schadelijke stoffen niet worden toegepast. De bovenste meter van het grondwater van die intrekgebieden, dat in circa dertig jaar de waterwinputten bereikt, monitoren we elk jaar al steekproefsgewijs. Voor de pilot in de twee Ommer waterbeschermingsgebieden gaan we nog gerichter monitoren. Daarvoor schakelen we samen met de telers een extern onderzoeksbureau in. De telers nemen de grondmonsters dus niet zelf. Wel blijven onze eigen experts van Vitens meekijken; zien wij het zelfde? We willen het ons niet laten overkomen dat er toch wat mis gaat.’’

Wat gebeurt er als het grondwater onverhoopt toch verontreinigd raakt?

,,Dit is eigenlijk niet mogelijk. We hanteren heel strenge limieten, die verder gaan dan voor alle andere teelten gelden. Als we toch iets constateren, grijpen we meteen in. Als het jarenlang achter elkaar zou gebeuren zou dat ernstig kunnen zijn, maar nu zijn we er snel bij. Mocht er toch in een korte periode wat gewasbeschermingsmiddel in het grondwater terecht komen dan wordt dat vanzelf in de bodem gezuiverd in de loop van de tientallen jaren voordat het bij de waterwinning wordt opgepompt. Dat heeft dan nauwelijks effect op de bron. Dat zie je ook in de meeste grondwaterbeschermingsgebieden waar nu wel bollenteelt is toegestaan. En als er in het opgepompt water toch een verontreiniging zit, dan zuiveren we dat er uit. We garanderen zuiver drinkwater.’’

Doet Vitens in Oost-Nederland meer proeven met gewasbeschermingsmiddelen?