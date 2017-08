Waterpoloër Jorn Muller uit Ommen voelt zich 'een pretty boy' in Taiwan

De winst tegen Italië op de Universiade Taipei was gisteren maar bijzaak. Het Nederlands waterpoloteam is in Taiwan vooral 'hot' door een sexy foto van strakke mannen in een te kleine zwembroek. International Jorn Muller uit Ommen (22) voelt zich voor even een pretty boy.

Wat overkomt jullie nu allemaal in Taiwan?

,,Toen we aankwamen op het vliegveld werd ons verteld dat de eerste twee wedstrijden waren uitverkocht. De fotografen zeiden dat we erg populair zijn. Ik dacht, dat zal wel meevallen. Veel vrijwilligers in het Universiadedorp willen een selfie met ons. Op onze eerste training was er een televisieploeg aanwezig om te filmen en interviews af te nemen en onze eerste wedstrijd zal live op de Taiwanese tv worden uitgezonden. Vanaf dat moment dacht ik: dit is dus wél serieus. Na de wedstrijd van vandaag (winst van 8-6 tegen Italië) waren er echt veel camera's aanwezig voor de persconferentie. Dit heb ik nog nooit meegemaakt en dat is uitzonderlijk voor waterpolo. Deze Taiwanese journalisten hebben vrij weinig tot geen verstand van waterpolo maar het is puur de hype van de foto. En de burgemeester van de stad wilde maar al te graag een selfie met ons. Daarnaast zie ik veel berichtjes op social media voorbij komen vanuit Nederland over onze foto en de populariteit in Taiwan.''

Voel je je nu een pretty boy?

,,Ja, op dit moment eigenlijk wel. We worden echt bekeken, zoals bij de wedstrijd vandaag. We zijn echt alleen populair door die foto, niet door het waterpolo. Zodra we in Nederland terug zijn, zal dat zeker weggaan.''

Kun je je nog wel concentreren voor de wedstrijd?

,,Op het moment van de wedstrijd wel. De avond voor de wedstrijd las ik veel berichten op social media en dat is grappig en leuk. Op een gegeven moment heb ik mijn mobiel maar weggelegd om de focus weer terug te leggen naar het toernooi.''

Wedstrijden van jullie zijn uitverkocht. Dat is toch gek, want jullie zijn in het water.

,,De meeste mensen hebben überhaupt nog nooit naar waterpolo gekeken, of misschien kenden ze de sport niet eens. Ik denk dat de mensen puur door de foto naar de wedstrijd zijn gekomen. We staan natuurlijk wel vaak met onze zwembroek langs de badrand, bijvoorbeeld bij een wissel of time-out. Misschien dat ze dat aanspreekt.''

Vind je het vervelend dat alle aandacht in Taiwan nu naar die foto uitgaat en niet naar de sport?

,,Het is niet vervelend. Het is wel bijzonder dat wij populair zijn op basis van een foto. Het geeft ons een leuk thuisvoordeel in Taiwan. Door deze hype krijgt waterpolo wel meer aandacht en dat is goed voor de sport en supportersaantallen.''

