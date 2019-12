Waterschap en gemeente informeren bewoners Junne over nieuwe Vechtbrug en renovatie stuw

Het bizarre leven van Henk (95) uit Hardenberg: hoe een voetbalcar­riè­re bij Heracles door oorlog werd verscheurd

6 december ,,Ik ben met de helm op geboren. Er zat een dik vlies om mijn hoofd, sommige mensen geloven dat je dan helderziend bent. Daar doe ik niet aan mee, maar ik luister wel naar mijn gevoel. Dat heeft me in de oorlog een paar keer van de dood gered.’’ Henk Obermeijer uit Hardenberg is dankzij die ‘meevallers’ inmiddels 95 jaar jong, tijd om zijn memoires in boekvorm uit te geven.