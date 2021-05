Waterschap Vechtstromen hakt schoorvoetend knoop door: sluizen bij Junne en Mariënberg voortaan mét toezicht

Waterschap Vechtstromen kiest ervoor voortaan altijd een sluiswachter bij de sluizen van Junne en Mariënberg in te zetten. Die moet in de gaten houden of bootbestuurders de zelfbedienbare waterkunstwerken op de juiste manier in werking zetten. Dat toekijken gebeurde in het verleden al veelvuldig, maar Vechtstromen laat nu weten dat het ‘accepteert’ dat het uitgangspunt voor de sluizen Junne en Mariënberg wordt aangepast van ‘zelfstandig bedienbaar zonder toezicht’ in ‘zelfstandig bedienbaar onder toezicht sluiswachter.’