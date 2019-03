Waterschap wil stuw in Junne renoveren in plaats van vervangen

Als het aan waterschap Vechtstromen ligt, wordt de stuw bij Junne gerenoveerd in plaats van vervangen. Aanleiding is de renovatie van stuw de Haandrik. Het waterschap was zo ‘blij verrast’ met het vakwerk en de staat van deze stuw, dat het schap heeft besloten extra onderzoek te doen naar de stuw in Junne.

De huidige stuw met brug in Junne, is sinds februari 2017 al afgesloten voor zwaar verkeer, nadat deze honderd jaar oude combinatie in slechte staat bleek te verkeren. Gemeente Ommen en waterschap Vechtstromen hadden een gezamenlijke oplossing: een 7 meter brede brug met gescheiden voetpad, en daarnaast een balgstuw die bij hoogwater wordt opgeblazen. Waterschap Vechtstromen komt nu terug op dat besluit en wil eerst onderzoeken hoe de staat van de stuw is.

Haandrik

,,Bij stuw de Haandrik bleek tijdens onderzoeken dat renoveren mogelijk was, daar kwamen we echt bij toeval achter. We weten nog niet of dat bij Junne ook het geval is, maar dat zou heel mooi zijn’’, zegt woordvoerder Martin Hilferink van waterschap Vechtstromen. ,,En er zit een enorm prijsverschil in. Hoeveel precies weet ik niet, maar dat scheelt enorm.’’

De kwaliteit van stuw de Haandrik was boven verwachting, zegt Hilferink. ,,De constructie was zo goed, we waren blij verrast door de kwaliteit. Het is echt vakwerk geweest van de mensen toen, we hopen dat we bij Junne hetzelfde aantreffen. Dan is renoveren echt een goede optie, anders moet hij er helemaal uit en moet er een noodstuw komen. Volgens mij komen de stuwen uit dezelfde tijd, dus het zou goed kunnen dat we hetzelfde vakwerk zien.’’

Drooggelegd

In juni begint het onderzoek naar de stuw. Als blijkt dat renoveren inderdaad een optie is, begint het waterschap direct met de werkzaamheden. Voor het onderzoek wordt de stuw drooggelegd. Hilferink: ,,En dan moeten we meteen doorpakken.’’ Als de stuw gerenoveerd wordt, is er de komende 25 jaar geen omkijken naar. Mocht toch blijken dat renoveren geen optie is, dan gaat het eerdere plan alsnog door.

Miljoen