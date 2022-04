Wetenschappelijk onderzoek naar roof Joods vastgoed in Ommen: ‘Speelde Kamp Erika rol?’

Ommen vindt dat grondeige­na­ren Zonnebloem-West hun kans hebben gehad

Twee eigenaren van stukken grond op recreatiepark Zonnebloem-West in Lemele sleepten vandaag de gemeente Ommen voor de Raad van State. De gemeente is nog steeds niet over de brug gekomen met een planschadevergoeding waartoe de gemeente in 2009 door de Raad van State is veroordeeld. Dat was midden in de bouwcrisis.

6 april