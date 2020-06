Wethouder Leo Bongers: ‘Discussie brug Junne verhardt zich, zaak om nu door te pakken’

Johan Seckel­school in Ommen toe aan weer een uitbrei­ding, en haast is geboden

18 juni De gemeente Ommen is van plan om zo'n 200.000 euro uit te trekken voor uitbreiding van de Johan Seckelschool. Niet voor het eerst, want de school voor speciaal onderwijs aan De Schammelte groeit keer op keer uit haar jasje. Zonder een nieuwe uitbreiding dreigt een leerlingenstop en dat wil wethouder Ko Scheele voorkomen. De politiek is vanavond aan zet.