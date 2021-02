Wethouder Ommen houdt vast aan fietsroute via Kievitstraat: 'meest logisch’

Buurtschap Varsen wil veilige fietsver­bin­ding met Ommen, liefst via de veelbespro­ken Kievit­straat: ‘We raken ingesloten’

3 februari Nu het politieke besluit over een optimale fietsverbinding aan de westkant van Ommen in aantocht is en de emoties alsmaar oplopen, voelt Plaatselijk Belang Varsen zich geroepen de trom te roeren. ‘Blijf bij uw originele voorstel’, is de boodschap die de buurtschap wethouder Leo Bongers meegeeft. ,,De aandacht wordt steeds afgeleid van waar het écht om gaat: veiligheid.”