Wielerbond baalt van wielrenners die meisje (15) in Ommen gewond achterlieten

De Koninklijke Nederlandse Wielren Unie (KNWU) baalt van de groep wielrenners die dinsdagavond een 15-jarig meisje in Ommen van haar fiets reed en gewond achterliet. ,,Een kwestie van fatsoen.”

De bond constateert dat er recent steeds meer kritiek komt op het gedrag van amateurwielrenners. Een incident zoals in Ommen zal de populariteit van de recreanten op de openbare weg niet vergroten, zo begrijpt de KNWU. De vele hatelijke reacties op sociale media getuigen van weinig sympathie voor de groep in Ommen, maar ook voor amateurwielrenners in het algemeen.



Nieuwe wielrenners

Commentaren als ‘wielrenners denken dat de gehele weg alleen voor hen is’ en ‘ik heb er een bloedhekel aan’ worden veelvuldig gepost. Ook veel andere amateurs laten weten te balen van hun hobbygenoten. ,,De coronacrisis heeft voor een hoop nieuwe wielrenners op de weg gezorgd”, stelt een woordvoerder van de KNWU.

Quote We horen dat nieuwe recreanten nog niet altijd begrijpen hoe ze zich moeten gedragen Woordvoerder KNWU

,,Dat zal denk ik komen doordat de sportscholen dicht waren. We horen dat deze nieuwe recreanten nog niet altijd begrijpen hoe ze zich moeten gedragen. In onze campagne #wielernormaal wijzen we iedereen op de gedragsnormen. Stoppen bij een ongeluk hoort daar natuurlijk bij. Dat is sowieso een kwestie van fatsoen.”

Misdragen

Volgens de bond is maar een klein deel van de recreanten op een racefiets lid van de bond. ,,We hebben ook niet het idee dat het aanwijsbaar KNWU-leden zijn die zich misdragen. Onze ervaring is juist dat zij vaak wél weten hoe het moet.”

Quote De dader fietste al zwabberend weg. Hij moet het hebben gemerkt Sven Strijbosch, politie

Het 15-jarige meisje in Ommen kwam een groepje wielrenners tegen die dat niet wist. ,,De eerste wielrenners gingen nog aan de kant, maar uiteindelijk werd het meisje toch geraakt door één van de renners achterin de groep”, laat politiewoordvoerder Sven Strijbosch weten. ,,De dader kwam zelf niet ten val, maar fietste al zwabberend weg. Die moet dus wel hebben gemerkt wat er gebeurde.”

De politie zegt al concrete tips te hebben binnengekregen over de groep. Strijbosch: ,,Maar we willen de wielrenners nog even de gelegenheid geven om zichzelf aan te geven.”