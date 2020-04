Wim Grootenhuis breidt boek over berucht kamp Erika bij Ommen uit

,,Waarom? Dat komt omdat er zoveel reacties uit zowel binnen- als buitenland bij mij binnenkwamen op mijn eerste boek. Zo vertelde een oud-gevangene mij zijn complete verhaal. Dat staat in het boek onder zijn schuilnaam Bart Buitenhuis, maar in februari is hij overleden, bijna 96 was hij. Nu kan ik in overleg met zijn kleindochter vertellen dat hij Henk Apperloo heet, geboren in Lonneker bij Enschede. De laatste jaren woonde hij in Nijverdal. Hij vertelde een indrukwekkend verhaal, dat in 1943 begon als onderduiker bij zijn tante in Beerzerveld. Hij sliep bij een inwonende opa op de kamer, maar toen die ziek werd, kreeg ‘Bart’ onderdak bij de buren. Daar sliep hij uiteindelijk in een koude, winderige schuur. Dat kon ook niet langer en daarop mocht hij onderduiken bij een ouderloos echtpaar op de Kolemieten, in de buurt van Beerzerveld, Den Ham en Vroomshoop.’’