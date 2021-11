Windmolens met simpel foefje ontzien vogels, maar dan ontstaat een nieuw probleem

Gert Piening heeft het al een paar keer meegemaakt: dode vogels onder een windturbine. Hij woont in Stegeren op een paar honderd meter afstand van windpark De Veenwieken, tien windturbines van 150 meter hoog in de weilanden tussen Ommen en Dedemsvaart. Sinds de turbines in 2019 begonnen te draaien, zag Piening twee keer dat een vogel zich te pletter vloog tegen een van de wieken.