Winkeliers Ommen houden op 22 december kerstkoopzondag, verder vooral open op zomerse zondagen

Van de tachtig aangeschreven ondernemers vulden 58 winkeliers de vragenlijsten over de uitbreiding van het aantal koopzondagen in. ,,Een mooie opbrengst’’, vertelt Eric Epskamp namens de ‘koopzondagcommissie’ van de Handelsvereniging Ommen (HVO). ,,Voor meerdere filialen van landelijke winkelketens was de tijd te kort om de formulieren in te vullen, dat loopt vaak via hun hoofdkantoren.’’