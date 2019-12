Winkeliers Ommen peilen animo voor uitbreiding koopzondagen; supermarkten vanaf 22 december elke zondag open

De gemeenteraad van Ommen stemde afgelopen donderdag in met het vrijgeven van de openingstijden op zondagmiddagen van winkels in de hele gemeente. Dat besluit wordt vandaag zoals wettelijk voorgeschreven gepubliceerd in de digitale Staatscourant, waarna ondernemers daar vanaf de volgende dag, dus morgen 5 december, gebruik van mogen maken door hun winkels op zon- en feestdagen vanaf 12.00 uur te openen. Maar de Handelsvereniging Ommen (HVO) probeert dit wel in goede banen te leiden, vertelt voorzitter Willem Legebeke desgevraagd. ,,Onze koopzondagcommissie heeft de ondernemers in het centrum van Ommen gevraagd welke zondagen in december ze al dan niet nog open willen, en wanneer in 2020. Zodra daar duidelijkheid over is zullen we communiceren welke winkels open zijn of niet, en dat ook mededelen aan de klankbordgroep.’’ In die groep, die inspraak had bij de evaluatie van de winkeltijden die sinds 2016 in Ommen golden, zaten ondernemers en vertegenwoordigers van protestante en katholieke kerken.