Witharen krijgt gewenste zendmast: ‘van levensbelang’

De gemeente Ommen en KPN hebben er vermoedelijk driftig over onderhandeld, maar voor een huurprijs van 2.500 euro per jaar is de telecommunicatieleverancier bereid om een zendmast op een stuk grond op de hoek van de Witharenweg en de Balkerweg te plaatsen. En daarmee haalt Witharen opgelucht adem, want de bereikbaarheid van het dorp liet al jaren te wensen over.

Volgens wethouder Leo Bongers is een goede verbinding van een plaats als Witharen - ruim 600 inwoners - zelfs van ‘levensbelang’, en dat kan Nico Horstman als bestuurslid van Plaatselijk Belang beamen. ,,Het is weleens gebeurd dat iemand in het café onwel werd, en er naast de barslechte mobiele verbinding ook problemen waren met de vaste lijn. Moest eerst een bezoeker met zijn auto het dorp uitrijden voor de hulpdiensten gebeld konden worden. Dat is toch niet meer van deze tijd?”

Waterwingebied

Dat vond de gemeente Ommen al langer, maar de plaatsing van een zendmast heeft nogal wat voeten in de aarde. Zo werd eerder al een vergunning verleend, maar werd Ommen tot de orde geroepen, omdat de mast in een waterwingebied van Vitens stond gepland. Nu is een nieuw terrein gevonden, maar KPN vond in eerste instantie de huurprijs die het moest betalen te hoog. Omdat Witharen niet meer dan 600 inwoners telt zou plaatsing bovendien niet langer rendabel zijn.

KPN en Ommen hebben nu onderhandeld, bevestigt wethouder Leo Bongers, en zijn daarbij een huurprijs van jaarlijks 2.500 euro overeengekomen. Die deal wordt dan voor de komende 15 jaar gesloten, waarbij het voor Witharen een voordeel is dat als KPN de mast plaatst het volgens het antenneconvenant ook andere providers moet toelaten.

Wereldkundig

Wanneer de zendmast overigens wordt geplaatst is nog even afwachten. Horstman hangt dan ook pas de vlag uit als hij daadwerkelijk iets boven het landschap uit ziet torenen. De vorige keer maakte de tweede voorzitter van PB de komst van de antenne al wereldkundig, terwijl dat later dus voorbarig bleek. Hij ziet er de humor wel van in. ,,Toen had ik het gedaan in het dorp. Daarom maken we nu maar even een pas op de plaats.”