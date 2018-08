Woninginbraak aan de Hallingskaamp in Lemele

video Paard van Elisa flipte tijdens rit op N36: 'Wie is de chauffeur die ons leven redde?'

8:10 Angstige momenten gisteren voor Elisa Titania Dos Santos (28) uit Borne toen ze met haar vader via Sibculo, Westerhaar en over de N36 naar Almelo reed. Haar paard, dat in de trailer achter haar auto zat, ging door het lint. Een oplettende vrachtwagenchauffeur hielp haar voorkomen dat er een ongeluk ontstond en Elisa probeert nu met hem in contact te komen.