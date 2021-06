Woonboerderij gered bij schuurbrand op vakantiepark Ommen

Ommen stemt nipt in met proef bollen­teelt in drinkwater­ge­bied: tenzij Raad van State draait

3 juni Met negen stemmen voor en acht tegen heeft de Ommer raad vanavond nipt ingestemd met een drie jaar durende proef met bollenteelt in twee grondwaterbeschermingsgebieden. Collegepartij LPO stemde tegen, de coalitiepartners CDA en ChristenUnie voor. Via een motie kreeg wethouder Bart Jaspers Faijer wel de opdracht om eerst te kijken of de Raad van State vijf jaar na de uitspraak van 2016, waarin het Ommer verbod op bollenteelt in drinkwaterwinningen werd vernietigd, tot andere inzichten is gekomen.