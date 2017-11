Zebrapaden en extra onderzoek in Ommen

Boetes, werkstraffen en vrijspraak na knokpartij in Zaal Dijk

16 november Vijf jongeren uit het Vechtdal zijn vandaag door de Zwolse rechtbank veroordeeld tot (voorwaardelijke) boetes en werkstraffen voor hun aandeel in een grote vechtpartij in Zaal Dijk in Lemele. Twee anderen werden vrijgesproken.