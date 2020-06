Zebrapaden Ommen ‘schijnveilig’: omwonenden willen meer maatregelen

Naar aanleiding van het ongeval waarbij afgelopen donderdag een vrouw werd geschept bij het oversteken via het zebrapad ter hoogte van de Lidl, heeft D66-raadslid Henri Mors schriftelijke vragen gesteld over het beleid rondom de Julianastraat en Schurinkstraat in Ommen. ,,Hoeveel meer gewonden moeten er vallen vóór het college een heroverweging gaat overwegen?’’, vraagt Mors.

Daarnaast heeft Mors een tip voor het Ommer college: volg het verkeersbeleid van Helsinki. In de Finse hoofdstad verongelukte in 2019 geen enkele voetganger of fietser in het verkeer. Daar geldt in de meeste woonwijken een maximum snelheid van 30 km per uur, 40 op de grotere stadswegen en 50 in de buitenwijken.