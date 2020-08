Zeker drie coronabesmettingen bij brandweerpost Ommen, vier mensen nog getest

16-jarige Ommenaar bokst eigen sportpark voor elkaar

24 juli De havo 5-scholier is sinds drie jaar verliefd op de van oorsprong oud-Griekse sport. Om zijn sport te kunnen beoefenen fietst hij 1 á 2 keer in de week 15 kilometer naar een calisthenicspark in Hardenberg. En thuis lijkt geen paal of deursponning aan zijn honger naar meer spierkracht te ontkomen. Zelfs het ijzeren-frame van zijn moeders waslijn moet er geregeld aan geloven.