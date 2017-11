Zes auto's betrokken bij ongelukken op A28 bij afslag Ommen

Ouderen in Vechtdal leren balans te houden

22 november De 65-plussers die meedoen met de pilot Thuis Onbezorgd Mobiel (TOM) in Ommen, Dedemsvaart en Balkbrug zitten niet stil. Alleen al tijdens het tweewekelijkse beweegprogramma 'In Balans' worden de benen gestrekt, de armen gespreid en doen de deelnemers enthousiast mee met de balansdans. Doel van het hele project is om de zelfredzaamheid van ouderen te vergroten.