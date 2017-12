Zes ‘vriendelijke’ Schotse Hooglanders in bossen van Arriën

Voorwaardelijke boete voor opgezette dieren in winkel in Ommen

8 december In zijn winkeltje in antiek en curiosa in Ommen had de 55-jarige R.F. uit Hoogeveen 51 opgezette dieren, zonder een idee te hebben dat hij daarmee de flora- en faunawet overtrad. Hij is veroordeeld tot een boete van 500 euro, geheel voorwaardelijk.