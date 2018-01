Zoover Award beloning voor gastvrijheid bungalowpark in Ommen

Bungalowpark De Wilde Roos in Ommen is derde van Nederland geworden in de categorie bungalowparken bij de Zoover Awards. Met gemiddeld een 9,4 als beoordeling moesten ze twee andere bungalowparken voor zich dulden.

Het geheim van Wim en Harriët Weitkamp? Wim: ,,Eehm, dat wij mensen oprechte aandacht geven. En dat we het altijd onze gasten naar de zin proberen te maken.” Voor het echtpaar Weitkamp van De Wilde Roos is het niet de eerste keer dat ze een Zoover Award winnen. ,,Twee keer eerder kregen we een certificaat dat we ‘highly recommended’ waren. Waren we net buiten de top 10 gevallen.”

De Zoover Awards worden jaarlijks uitgereikt door het gelijknamige internetplatform voor vakantiebeoordelingen door reizigers. In aanmerking komen bedrijven die in het afgelopen jaar minimaal 50 beoordelingen van bezoekers hebben gekregen.

Onafhankelijk

Voor Weitkamp telt vooral dat de Zoover Awards uitgereikt worden op basis van beoordelingen door de eigen gasten. ,,Deze site is onafhankelijk en er is geen sprake van commissie per boeking. Het enige is dat we iets moeten betalen voor het plaatsen van een foto en een banner. We hebben wel eens meegemaakt dat er een beoordeling voor ons bij vakantiepark de Lindenberg was neergezet. Of andersom, als we daarover bellen, wordt dat eerst uitgezocht door Zoover en dan rechtgezet, zo onafhankelijk is het wel.”

Sinds vijf jaar zijn Wim en Harriët Weitkamp zelfstandig aan het ondernemen met in hun eigendom een aantal bungalows op het vakantiepark de Lindenberg. ,,Een ander deel van de woningen op het park wordt beheer door Landgoed de Lindenberg en verhuurd via Boekjebungalow. Ook zijn er nog wat particulieren die een vakantiehuis op het park verhuren. Wij als Wilde Roos hebben vanaf dit jaar zes woningen op het park.”

Ontvangst

Harriët Weitkamp denkt dat vooral de eerste ontvangst al veel indruk maakt op gasten. ,,Die plek waar wij ze ontvangen is heel belangrijk voor de gasten. Ze komen gestrest van de reis en alles regelen bij ons aan. Wij geven ze een kopje koffie en we gaan even om tafel zitten en vaak volgt dan een fijn gesprek.”