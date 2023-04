Zoveel oranje auto's zijn er in Ommen

LINTJESREGEN Ommen is met vier lintjes bescheiden: ‘Maar zeer verdienste­lijk’

Burgemeester Hans Vroomen van de gemeente Ommen was er vanmorgen vroeg bij om Willem Bemboom thuis te verrassen en hem te benoemen tot Ridder in de Orde van Oranje-Nassau. Even later speldde hij bij kasteel Eerde aan nog eens drie inwoners van zijn gemeente lintjes op. Alle gedecoreerden hebben zich volgens Vroomen als vrijwilliger ‘zeer verdienstelijk gemaakt voor de samenleving’.