Zwembadrapport gaat nu eerst naar gemeenteraad

De invoering van een nieuwe aanpak van renovatieprojecten in Ommen laat nog even op zich wachten. De resultaten van het onderzoek naar het zwembadongeluk in De Carrousel in Ommen moeten eerst nog besproken worden in de gemeenteraad. Een datum daarvoor is nog niet bekend, zo laat een woordvoerder van de gemeente weten.