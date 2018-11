Zwollenaar kiest verkeerde valse naam bij politie: opgegeven persoon moet nog forse boete betalen

De 27-jarige man zat samen met twee anderen in een auto op de Markt in Ommen. De politie controleerde de auto en de inzittenden, twee van de inzittenden konden zich identificeren. De Zwollenaar gaf aan geen rijbewijs of identificatiebewijs bij zich te hebben, en gaf zijn naam op. Agenten twijfelden aan die naam, waarop de man werd meegenomen naar het politiebureau.

Daar bleek dat de opgegeven persoon nog een boete van 1400 euro open had staan. Reden genoeg voor de Zwollenaar om te bekennen dat hij een valse naam had opgegeven. Hij verklaarde de valse naam opgegeven te hebben omdat hij regels omzeilde die de rechter hem had opgelegd. Volgens de politie Ommen is de man nu dubbel het haasje, de man heeft ook nog een boete gekregen voor het geven van een valse naam.