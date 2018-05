Ommen aan de slag met verkeer, winkeltijden en lokale lasten

Ommer trio tekent bestuursak­koord

25 mei CDA, LPO en de ChristenUnie ondertekenen maandag het bestuursakkoord dat ze hebben gesloten voor de periode 2018-2022. Die ochtend om 9.30 uur presenteren de fractievoorzitters Annelies Bakelaar (CDA), Leo Bongers (LPO) en Frans van der Mooren (CU) het akkoord, getiteld 'Samen Ommen!'. Ook hebben de drie partijen overeenstemming bereikt over de samenstelling van het nieuwe college en de portefeuilleverdeling. Bart Jaspers Faijer wordt na vier jaar wethouder te zijn geweest voor de ChristenUnie in Staphorst nu wethouder in Ommen. Voor de twee andere collegepartijen waren al eerder kandidaten naar voren geschoven: Ko Scheele voor het CDA en Leo Bongers voor de LPO. Donderdag 31 mei om 19.30 uur worden de wethouders geïnstalleerd tijdens een bijzondere raadsvergadering in het gemeentehuis.