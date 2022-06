‘Aan basis van toeslagenschandaal ligt wis en waarachtig een bedacht plan’

In zijn column van 31 mei schrijft Özcan Akyol dat we nog steeds niet weten wie bij de Belastingdienst het onverkwikkelijke idee kreeg om onschuldige ouders op te gaan jagen op basis van hun huidskleur en nationaliteit. En dat de architect van dat plan nog steeds vrij rondloopt. Nee, zegt staatssecretaris Marnix van Rij, dat is geen plan van ons of van iemand van ons. Het fenomeen heet ‘institutioneel racisme’ en het is uit zichzelf en onopzettelijk in onze werkwijze geslopen. Niemand is daarvoor verantwoordelijk. Daarom zijn rechtspositionele maatregelen uitgebleven. Bewustwording door middel van scholing is het enige wat je kunt doen zodat de ambtenaren erop bedacht zijn zodra het fenomeen opnieuw ‘uit zichzelf’ de kop mocht opsteken.