Aanleg Lelylijn schaadt natuur niet

Student bos- en natuurbeheer Thijs Willems is een petitie begonnen tegen de Lelylijn, de beoogde nieuwe spoorlijn die voor het hele Noorden veel sociaal-economische kansen met zich meebrengt. De spoorlijn zou langs de A7 door het Natura 2000-gebied Van Oordt’s Mersken bij Beetsterzwaag komen te liggen. Ook in de gemeente Weststellingwerf is enige onrust ontstaan over de mogelijke doorkruising van het prachtige natuurgebied De Rottige Meente. De vraag is of deze, overigens begrijpelijke, zorgen wel terecht zijn.