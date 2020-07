‘Al die ogen van Dutchbat III, waarin zielen weerspiegeld’

‘Ik kan er niet naar kijken’ zegt de nieuwe liefde die niet zo nieuw meer is. Hij heeft het over het glas Slivovitz dat bataljonscommandant Karremans drinkt met generaal Mladic. Over het cadeau dat hij aanneemt van hem, over dat je ook een waardig verliezer kunt zijn in plaats van ‘sorry zeggend’ te buigen voor de agressor. Het is je vak, vindt hij. Je hoeft niet lachend handen te schudden. We krijgen het over karakter tonen, over wat nou eigenlijk menselijk is of militair. Een militair moet hard en trots zijn. Karremans lijkt een doodsbange leraar maatschappijleer, zeg ik. Ik weet niet precies waarom, maar ik voel een groot ongemak over de oordelen van de nieuwe liefde die niet zo nieuw meer is.